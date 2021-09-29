«Зенит» — «Мальме»: 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Клаудиньо после флангового прострела из середины штрафной пробил в дальний нижний угол.
На 49-й минуте, после навеса с углового, Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Кузяев головой переправил мяч в сетку.
На 53-й минуте «Мальме» остался в меньшинстве. Ахмедходжич был прямой красной карточкой удален за фол последней надежды, после того как он рукой сыграл во время прорыва Кузяева.
На 80-й минуте Сутормин из-за пределов штрафной пробил в нижний дальний угол — Далин не выручил.
А уже в компенсированное время Азмун на скорости по центру ворвался в штрафную, подработал себе под удар и пробил между двумя защитниками. Далин отбил, но прямо на Вендела, который аккуратно добавил мяч в створ.
Группа Н: 1. «Ювентус» — 3 очка; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Ювентусом», «Мальме» проведет матч с «Челси».