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    «Зенит» в большинстве разгромил «Мальмё» в Лиге чемпионов

    «Зенит» — «Мальме»: 4:0, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над шведским «Мальмё» (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Клаудиньо после флангового прострела из середины штрафной пробил в дальний нижний угол.

    На 49-й минуте, после навеса с углового, Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Кузяев головой переправил мяч в сетку.

    На 53-й минуте «Мальме» остался в меньшинстве. Ахмедходжич был прямой красной карточкой удален за фол последней надежды, после того как он рукой сыграл во время прорыва Кузяева.

    На 80-й минуте Сутормин из-за пределов штрафной пробил в нижний дальний угол — Далин не выручил.

    А уже в компенсированное время Азмун на скорости по центру ворвался в штрафную, подработал себе под удар и пробил между двумя защитниками. Далин отбил, но прямо на Вендела, который аккуратно добавил мяч в створ.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Зенит — Мальмё 4:0
    Голы: 1:0 Claudinho (9'), 2:0 Далер Кузяев (49'), 3:0 Алексей Сутормин (80') Зенит: Станислав Крицюк, Вильмар Барриос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин (Kirill Kravtsov, 84'), Далер Кузяев (Сердар Азмун, 75'), Вендел, Дуглас Сантос (Данил Круговой, 84'), Малком, Артём Дзюба (Андрей Мостовой, 84'), Claudinho (Александр Ерохин, 75') Мальмё: Антонио-Мирко Колак (Malik Abubakari, 62'), Veljko Birmancevic (Adi Nalic, 88'), Erdal Rakip (Martin Olsson, 55'), Андерс Кристиансен, Bonke Innocent (Серхио Пенья, 62'), Йо Инге Бергет, Franz Brorsson (Noah Eile, 87'), Лассе Нильсен, Anel Ahmedhodzic, Эрик Ларссон, Йохан Далин Предупреждения: Erdal Rakip (30'), Franz Brorsson (86') Удаление: Anel Ahmedhodzic (53')

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 3 очка; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

    В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Ювентусом», «Мальме» проведет матч с «Челси».

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