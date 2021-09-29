Месси прокомментировал победу ПСЖ над «Манчестер Сити»

Нападающий ПСЖпрокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это был отличный соперник. Для нас было очень важно выиграть после ничьей с "Брюгге". Я счастлив, что забил. В последнее время мало играл. Я потихоньку приспосабливаюсь к своей новой команде, к своим новым партнерам по команде. Главное — побеждать и продолжать прогрессировать.

Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем лучше будет. Мы все должны вместе прогрессировать и повышать свой уровень игры, выкладываясь на полную.

Сегодня ПСЖ выиграл важный матч у очень сильного соперника с великолепными игроками, которые играли в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Для нас это важная победа. Мы должны продолжать развиваться и работать над множеством аспектов», — цитирует L'Equipe Месси.

Напомним, что аргентинец забил свой первый гол в футболке парижского клуба.