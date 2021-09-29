Вратарь «Шерифа» установил рекорд Лиги чемпионов

Вратарь молдавского «Шерифа»установил рекорд Лиги чемпионов в матче второго тура группового этапа турнира против мадридского «Реала» (2:1).

Как сообщает MisterChip, Атанасиадис сделал в матче с «Реалом» 11 сейвов. Это лучший показатель за всю историю Лиги чемпионов среди всех вратарей, которым удавалось со своей командой выиграть у «Реала» в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Любопытно, что ранее этот рекорд принадлежал голкиперу ЦСКА Игорю Акинфеева и экс-вратарю «Милана» Диде. Оба обыгрывали «Реал» в рамках Лиги чемпионов, совершив восемь спасений за матч. Дида сделал это в 2009 году, а Акинфеев — в 2018-м.

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет группу. «Реал» идет вторым с 3 баллами.

В следующем туре «Шериф» отправится в гости к «Интеру», а «Реал» в Киеве сыграет с «Шахтером».