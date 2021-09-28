Вернидуб: «Шериф» не должен боятся «Реала»

Главный тренер «Шерифа»поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы понимаем силу "Реала", но мы не должны бояться. Очень хочется показать достойную игру на "Сантьяго Бернабеу". Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч. Надеюсь, ребята не перегорят и смогут показать свои лучшие качества в матче с таким сильным соперником, как "Реал".

Мы не должны обманывать сами себя. Да, нам конечно приятно быть на первой строчке после первого тура, но фаворитами группы являются "Реал" и "Интер". Да и "Шахтер" тоже очень силен. Наша задача — в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов», — цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.