Газизов о вызове Агаларова в сборную России: Для «Уфы» это большое достижение

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал попадание нападающегов окончательный состав сборной России на октябрьские матчи.

«Тренировка у нас чуть позже, обязательно поздравим Гамида. Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле.

Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадет в основной состав, но это прерогатива главного тренера.

Уверен в том, что Гамид не подведет. Для нашей школы, для всех, кто работает в "Уфе", это очень большое достижение», — приводит слова Газизова «Чемпионат».