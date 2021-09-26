У Магкеева разрыв крестообразной связки

Защитник «Локомотива»получил тяжелую травму в матче 6-го тура РПЛ с(0:0), сообщает клубная пресс-служба.

Во втором тайме 22-летнего игрока унесли с поля на носилках, после чего он покинул стадион на машине скорой помощи.

После углублённого медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В ближайшее время Станиславу предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определён срок восстановления.

Ранее защитник был включен в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022.