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    Джикия: Перед игрой с «Наполи» победа над «Уфой» немного нас подбодрит

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Уфой» в матче 9-го тура РПЛ (2:0).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Самое главное, что выиграли, одержали важную победу. Возможно, "Уфа" поменяла игру, мы и голы забили, когда они не очень компактно действовали. В последних двух матчах не забивали, пропускали, было обидно.

    Видели трибуны, мы как профессионалы свою работу выполнили, выиграли, после победы или поражения всегда подходим и благодарим болельщиков на трибуне, как и будем продолжать делать.

    Нужно побеждать, и все изменится, конечно, хочется, чтобы все было хорошо, была поддержка, иногда такие вещи происходят, это тоже часть нашей профессии, часть футбола.

    Есть ли облегчение после двух поражений? То, что сегодня выиграли, понятно, что хорошо, перед игрой с "Наполи" это немного нас подбодрит», — сказал Джикия ТАСС.

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