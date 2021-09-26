«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Сака получил пас на правом краю штрафной, на дриблинге немного оторвался от защитника и прострелил в центр, куда выскочил Смит Роув, в касание низом переправивший мяч в сетку ворот.
На 27-й минуте «канониры» вышли в быструю контратаку, Обамеянг и Смит Роув добрались до чужих владений, Пьер-Эмерик получил обратный пас уже в центре штрафной, откуда классно с ходу пробил под дальнюю штангу.
Счет стал крупным на 34-й минуте. Букайо Сака вошёл в штрафную «Тотенхэма», промедлил с пасом, но после удачного отскока получил шанс на удар, закатив мяч в дальний угол ворот.
Гости отквитали один мяч на 79-й минуте. Регилон слева прострелил в центр штрафной «Арсенала», где защитники не уследили за Сон Хын Мином, который ударом в касание распечатал ворота «канониров»
«Канониры» набрали 9 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 9 очками идет на 11-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» сыграет 2 октября на выезде против «Брайтона», «шпоры» днем позднее примут «Астон Виллу».