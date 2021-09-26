«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(3:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Сака получил пас на правом краю штрафной, на дриблинге немного оторвался от защитника и прострелил в центр, куда выскочил Смит Роув, в касание низом переправивший мяч в сетку ворот.

На 27-й минуте «канониры» вышли в быструю контратаку, Обамеянг и Смит Роув добрались до чужих владений, Пьер-Эмерик получил обратный пас уже в центре штрафной, откуда классно с ходу пробил под дальнюю штангу.

Счет стал крупным на 34-й минуте. Букайо Сака вошёл в штрафную «Тотенхэма», промедлил с пасом, но после удачного отскока получил шанс на удар, закатив мяч в дальний угол ворот.

Гости отквитали один мяч на 79-й минуте. Регилон слева прострелил в центр штрафной «Арсенала», где защитники не уследили за Сон Хын Мином, который ударом в касание распечатал ворота «канониров»

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Тоттенхэм 3:1 Голы: 1:0 E. Smith-Rowe (12'), 2:0 P. Aubameyang (28'), 3:0 B. Saka (34'), 3:1 H. Son (79') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас, Гранит Джака (Albert Sambi Lokonga, 82'), Букайо Сака (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 87'), Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув (Нуну Тавареш, 88'), Пьер-Эмерик Обамеянг Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Лукас Моура, Деле Алли (Оливер Скипп, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Тангай Н'Домбеле (Бриан Хиль, 70'), Серхио Регилон, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Джафет Танганга (Эмерсон, 46'), Уго Льорис Предупреждения: O. Skipp (67'), M. Oedegaard (89'), A. S. Lokonga (90 + 1')

«Канониры» набрали 9 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 9 очками идет на 11-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» сыграет 2 октября на выезде против «Брайтона», «шпоры» днем позднее примут «Астон Виллу».