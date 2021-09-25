Семин не собирается завершать карьеру

прокомментировал свой уход из «Ростова», подчеркнув, что не собирается завершать тренерскую карьеру.

«Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — цитирует Семина «Чемпионат».

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — добавил специалист в комментарии для пресс-службы «Ростова».

74-летний Семин возглавил «Ростов» в начале августа. При нем команда одержала одну победу в семи матчах.