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    Семин не собирается завершать карьеру

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    Юрий Семин прокомментировал свой уход из «Ростова», подчеркнув, что не собирается завершать тренерскую карьеру.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — цитирует Семина «Чемпионат».

    «Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — добавил специалист в комментарии для пресс-службы «Ростова».

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