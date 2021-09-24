Глава Ла Лиги: Тендер на медиаправа поможет российским командам стать более конкурентоспособными

Президент испанской Ла Лигирассказал о пользе тендера на медиаправа РПЛ.

«Мы транслируем российский футбол в Испании на La Liga TV, так что я смотрю некоторые матчи РПЛ.

Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа.

Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом. Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными», — приводит слова Тебаса «РБК-Спорт».

Ранее стало известно, что РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» по выкупу медиаправ.

При этом РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.

РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ не позднее 11 октября.