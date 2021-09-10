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    РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» по выкупу медиаправ

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    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на новость об отказе РПЛ принимать приоритетное предложение телеканала по выкупу медиаправ.

    РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях
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    РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях

    «Получили от РПЛ решение, согласно которому по телевизионным и коммерческим правам РПЛ будет объявлен тендер. Безусловно, мы будем в нем участвовать и предложим Лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение.

    Мы по-прежнему убеждены, что российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах. Надеюсь, клубы нас поддержат. Тендер будет проведен в срок до 11 октября», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

    РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.

    Ранее стало известно, что РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ. Тендер состоится не позднее 11 октября.

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