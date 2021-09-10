РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» по выкупу медиаправ

Генеральный продюсер «Матч ТВ»отреагировал на новость об отказепринимать приоритетное предложение телеканала по выкупу медиаправ.

«Получили от РПЛ решение, согласно которому по телевизионным и коммерческим правам РПЛ будет объявлен тендер. Безусловно, мы будем в нем участвовать и предложим Лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение.

Мы по-прежнему убеждены, что российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах. Надеюсь, клубы нас поддержат. Тендер будет проведен в срок до 11 октября», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.

Ранее стало известно, что РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ. Тендер состоится не позднее 11 октября.