РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» по выкупу медиаправ

«Получили от РПЛ решение, согласно которому по телевизионным и коммерческим правам РПЛ будет объявлен тендер. Безусловно, мы будем в нем участвовать и предложим Лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему в рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение.
Мы по-прежнему убеждены, что
РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.
Ранее стало известно, что РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ. Тендер состоится не позднее 11 октября.