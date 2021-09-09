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    РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ

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    Правление РПЛ приняло решение о проведении конкурса на реализацию медиаправ, информирует официальный сайт лиги.

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    «Участники выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23 — 2025/26.

    Абсолютным большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября», — говорится в сообщении.

    Отметим, что РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.

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