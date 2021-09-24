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    Газизов: «Уфа» едет в Москву, чтобы показать хорошую игру и отобрать очки у «Спартака»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ против «Спартака».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

    «Никаких принципиальных вещей, борьба за очки, как и с любым другим соперником.

    Понятно, что "Спартак" для всех раздражитель. Прошлые игры ничего не значат, это все частности, условности, все покажет матч. Что касается травмированных, то я не буду говорить.

    Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче.

    Каждая отдельная игра разная, все может произойти, можно обыграть любого соперника, можно потерять очки.

    Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно», — приводит слова Газизова ТАСС.

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