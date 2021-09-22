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    Индзаги прокомментировал победу над «Фиорентиной»

    Футбол Футбол Италии Серия A Интер Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о волевой победе над «Фиорентиной» (3:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Я прибыл работать с командой, которая только что выиграла скудетто, я тоже кое-что выигрывал, так что у нас есть опыт. В первые полчаса мы играли плохо, и "Фиорентина" заслуживает уважения за это. Потом мы забили три мяча, а могли еще больше. Это было непросто, мы показали игру отличной команды.

    Больше всего я доволен тем, как команда отреагировала на пропущенный гол. Уступать на чужом стадионе команде, у которой такие "заряженные" болельщики на трибунах и игроки на поле, а в итоге победить — это непросто», — цитирует Индзаги DAZN.

    «Интер» вышел на первое место в таблице Серии А с 13 очками после пяти игр, «Фиорентина» прервала серию из трех побед подряд и идет шестой.

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