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    Головин — в заявке «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

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    «Монако» на своем официальном сайте объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.

    В текущем сезоне чемпионата Франции Головин в составе «Монако» принял участие в четырех матчах и забил один гол. Россиянину удалось отличиться в игре 6-го тура против «Ниццы» (1:1).

    Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября.

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