Головин — в заявке «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

на своем официальном сайте объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин в составе «Монако» принял участие в четырех матчах и забил один гол. Россиянину удалось отличиться в игре 6-го тура против «Ниццы» (1:1).

Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября.