Головин — в заявке «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 21, 2021
🆚 @ASSEofficiel
⌁ #ASMASSE pic.twitter.com/mKQBmFoTDd
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин в составе «Монако» принял участие в четырех матчах и забил один гол. Россиянину удалось отличиться в игре 6-го тура против «Ниццы» (1:1).
Матч «Монако» — «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября.