ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 06:45
    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
    Все новости спорта

    Черданцев: Дзюба в сборной был бы полезен

    Футбол Сборная России Футбол России РФС РПЛ Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Артем Дзюба в сборной был бы полезен. Я думаю, что его не приглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз все в порядке.

    Он вышел на матч с "Рубином", провел его прекрасно — два забил, один отдал. Стало быть, не в этом дело. А в чем именно, остается только догадываться», — сказал Черданцев «Известиям».

  • «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи
  • Читайте по теме

    • Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «МЮ» снова будут проблемы в матче с «Вест Хэмом»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • ПСЖ наберет очередные 3 очка?
  • «Метц» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?
  • «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо Владимир — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры