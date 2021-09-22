Черданцев: Дзюба в сборной был бы полезен

Спортивный комментаторпрокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита»от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022.

«Артем Дзюба в сборной был бы полезен. Я думаю, что его не приглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз все в порядке.

Он вышел на матч с "Рубином", провел его прекрасно — два забил, один отдал. Стало быть, не в этом дело. А в чем именно, остается только догадываться», — сказал Черданцев «Известиям».

Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.