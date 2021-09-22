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    Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге смогут посетить до 3,5 тысяч иностранных болельщиков

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    Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, смогут посетить около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.

    Стадион в Санкт-Петербурге
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    Стадион в Санкт-Петербурге

    Об этом сообщил представитель УЕФА Тициано Гайер.

    «Это очень современный и технологичный стадион. Когда мы ехали сюда, то были уверены, что он прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений, потому что определенный уровень уже достигнут. Есть определенные задачи в плане адаптаций, но у нас прекрасная команда, и часть работ уже сделана.

    Более важно, что мероприятие будет происходить в рамках события и до матча. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится», — приводит слова Гайера ТАСС.

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