Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге смогут посетить до 3,5 тысяч иностранных болельщиков

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге, смогут посетить около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.

Об этом сообщил представитель УЕФА Тициано Гайер.

«Это очень современный и технологичный стадион. Когда мы ехали сюда, то были уверены, что он прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений, потому что определенный уровень уже достигнут. Есть определенные задачи в плане адаптаций, но у нас прекрасная команда, и часть работ уже сделана.

Более важно, что мероприятие будет происходить в рамках события и до матча. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится», — приводит слова Гайера ТАСС.