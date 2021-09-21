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    Гол Кришито спас «Дженоа» от поражения в матче с «Болоньей»

    «Болонья» — «Дженоа»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Болонья» сыграла вничью с «Дженоа» в домашнем матче пятого тура итальянской Серии А.

    Доменико Кришито
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    Доменико Кришито

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счетом 2:2.

    Аарон Хики на 49-й минуте вывел хозяев поля вперед. Спустя шесть минут Маттиа Дестро с передачи Доменико Кришито сравнял счет.

    На 85-й минуте Марко Арнаутович реализовал пенальти и вернул «Болонье» минимальный перевес. Однако через четыре минуты уже Кришито восстановил паритет, забив с пенальти.

    В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает шестое место (8 очков), а «Дженоа» — 14-е (4 очка).

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