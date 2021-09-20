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    Николич: Моментов хватало, надо было забить один гол и брать три очка

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от игры 8-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:0) .

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде.

    Во-вторых, игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жестко, девять игроков за мяч боролись — и так большую часть матча.

    У нас был контроль игры и владение мячом, это стопроцентно. Достаточно моментов у нас было и в первом, и во втором тайме. Просто надо было забить один гол и брать три очка.

    Результатом недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни одного момента.

    В таких играх обычно в последней части матча проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру.

    У нас был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Этим я доволен. Надо знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, не хватило опыта.

    В таких играх надо просто не спешить, каждый момент доиграть до конца, продолжать принимать правильные решения, быть чуть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около нее.

    Все равно, мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили гол, и это причина, по которой мы берем сегодня только одно очко. Ничего, еще одно очко у нас в таблице. Двигаемся дальше.

    К сожалению, Рыбчинский не был готов к этой игре. Но думаю, он бы был удобнее сегодня в таком матче.

    Живоглядов для нас важный игрок. Он всегда готов вступить в игру в любой момент. Я им доволен», — приводит слова Николича пресс-служба московского клуба.

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