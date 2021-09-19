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    «Севилья» поделила очки с «Реал Сосьедадом», Оярсабаль не забил пенальти

    «Реал Сосьедад» — «Севилья»: счет матча 0:0

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    В матче 5-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 0:0.

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    Фрагмент матча

    На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Диего Карлос подыграл рукой в штрафной «Севильи». Но Микель Оярсабаль с точки пробил по центру ворот, а Боно ногой отбил мяч.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Севилья 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 75'), Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Порту Кристиан (Андер Гевара, 75'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль (Julen Lobete, 58'), Александр Сёрлот (Херман Валера, 74'), Александер Исак (Аднан Янузай, 39') Севилья: Алехандро Гомес (Карим Рекик, 85'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 70'), Эрик Ламела (Оскар Родригес, 46'), Томас Делейни (Жоан Жордан, 60'), Фернандо, Иван Ракитич (Лукас Окампос, 46'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Иван Ракитич (20'), Эрик Ламела (45 + 2'), Айэн Муньос (61'), Аднан Янузай (72'), Оскар Родригес (82')

    «Севилья» набрала восемь очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры, а «Реал Сосьедад», добыв десять очков, стал четвертым.

    В следующем туре «Севилья» 22 сентября примет на своем поле «Валенсию», а на следующий день «Реал Сосьедад» проведет гостевую встречу с «Гранадой»

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