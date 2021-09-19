ПСЖ — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 54-й минуте открыли гости. Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот.
На 63-й минуте встречи Неймар ушёл в сторону от Гюсто на границе штрафной «Олимпика», получил по ногам и упал. После консультаций с ВАР, арбитр назначил пенальти.
Неймар немного притормозил во время разбега, после чего пробил с «точки» низом чуть правее центра, а Лопеш завалился в другую сторону.
А уже в компенсированное время Мбаппе получил мяч на левом фланге рядом со штрафной, прошёл чуть вперёд и навесил к дальнему углу вратарской, где Икарди красиво завис в воздухе и головой срезал мяч под левую штангу, поймав голкипера на небольшом противоходе.
После этой встречи парижане набрали 18 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Гости с 8 очками располагаются на 9-й строчке.
В следующем туре «ПСЖ» на выезде встретится с «Мецем», а «Лион» на своем поле примет «Труа». Обе встречи состоятся 22 сентября.