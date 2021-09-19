ПСЖ — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле взял верх над «Лионом» — 2:1.

Счет в матче на 54-й минуте открыли гости. Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот.

На 63-й минуте встречи Неймар ушёл в сторону от Гюсто на границе штрафной «Олимпика», получил по ногам и упал. После консультаций с ВАР, арбитр назначил пенальти.

Неймар немного притормозил во время разбега, после чего пробил с «точки» низом чуть правее центра, а Лопеш завалился в другую сторону.

А уже в компенсированное время Мбаппе получил мяч на левом фланге рядом со штрафной, прошёл чуть вперёд и навесил к дальнему углу вратарской, где Икарди красиво завис в воздухе и головой срезал мяч под левую штангу, поймав голкипера на небольшом противоходе.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Лион 2:1 Голы: 0:1 Лукас Пакета (54'), 1:1 Неймар (пенальти) (66') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Андер Эррера (Жоржиньо Вейналдум, 86'), Идрисса Гана Гейе, Анхель Ди Мария (Мауро Икарди, 82'), Лионель Месси (Ашраф Хакими, 76'), Неймар, Килиан Мбаппе Лион: Ислам Слимани, Карл Токо Экамби (Уссем Ауа, 65'), Лукас Пакета (Habib Keita, 86'), Шердан Шакири (Райан Шерки, 79'), Бруно Гимарайнс, Максанс Какере, Эмерсон, Джейсон Денайер, Жером Боатенг (Синали Дьоманде, 65'), Malo Gusto, Антони Лопеш Предупреждения: Анхель Ди Мария (6'), Маркос Маркиньос (67'), Антони Лопеш (80'), Nuno Mendes (89')

После этой встречи парижане набрали 18 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Гости с 8 очками располагаются на 9-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде встретится с «Мецем», а «Лион» на своем поле примет «Труа». Обе встречи состоятся 22 сентября.