«Ювентус» — «Милан»: счет 1:1, обзор голов

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
Счет был открыт уже на 4 минуте. Альваро Мората с передачи Пауло Дибалы вывел хозяев вперед.
Счет 1:0 продержался до 76 минуты, пока Анте Ребич не выровнял положение. Ассистировал ему Сандро Тонали.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Милан 1:1
Голы: 1:0 Альваро Мората (4'), 1:1 Анте Ребич (76') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо (Федерико Кьеза, 72'), Родриго Бентанкур, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 79'), Альваро Мората (Мойзе Кин, 66') Милан: Анте Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас (Дэниел Мальдини, 90'), Алексис Салемакерс (Алессандро Флоренци, 64'), Франк Кессье (Исмаэль Беннасер, 64'), Сандро Тонали, Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Симон Кьер (Пьер Калюлю, 36'), Фикайо Томори, Мик Меньян Предупреждения: Пауло Дибала (65'), Сандро Тонали (65')
«Ювентус» после этого матча имеет 2 очка. Команда занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. «Милан» набрал 10 очков и занимает вторую позицию.