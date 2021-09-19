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    Божович: Сегодня заслужили эту победу, потому что бились до конца

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    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче 8 тура РПЛ.

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    «Какая мотивация у нас может быть, кроме как борьбы за выживание? Надеюсь, будем исправлять ситуацию. Сегодня заслужили эту победу, потому что бились до конца.

    Мы уже второй раз пропускаем быстрый гол. Не знаю, может быть, это какой-то спад концентрации. Но, я думаю, для зрителей игра была очень хорошей, но для тренеров — нет.

    После того, как счет стал 2:2, мы могли пропустить еще, но повезло в некоторых моментах. Хорошо, что так получилось — удача всегда нужна.

    В команде соперника очень хорошо работает тренер, и это видно. Я думаю, они еще не сказали своего последнего слова», — отметил Божович в эфире «Матч Премьер».

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