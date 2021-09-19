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    «Алания» разгромила «Металлург», «Кубань» уступила «Факелу»

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    Владикавказская «Алания» одержала домашнюю победу над липецким «Металлургом» (5:0) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

    «Алания»
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    «Алания»

    У победителей отличились Бутта Магомедов, Ислам Машуков и Батраз Гурциев, оформивший хет-трик.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Металлург Липецк 5:0
    Голы: 1:0 Бутта Магомедов (2'), 2:0 Батраз Гурциев (13'), 3:0 Ислам Машуков (17'), 4:0 Батраз Гурциев (72'), 5:0 Батраз Гурциев (81') Предупреждение: Алан Багаев (89')

    В параллельном матче краснодарская «Кубань» потерпела домашнее поражение от воронежского «Факела» — 0:4.

    Гости победили благодаря голам Хызыра Аппаева, Максима Максимова и Андрея Разборова, на счету у которого дубль.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Факел 0:4
    Голы: 0:1 Хызыр Аппаев (34'), 0:2 Андрей Разборов (51'), 0:3 Андрей Разборов (65'), 0:4 Maksim Maksimov (88') Предупреждения: Олег Шалаев (8'), Алексей Рыбин (14'), Владислав Мастерной (16'), Роланд Гиголаев (39'), Maksim Lauk (45 + 3'), Аслан Дашаев (45 + 3'), Андрей Мендель (55'), Алексей Грицаенко (85')

    Воронежский клуб набрал 24 очка и находится на 3-м месте в таблице ФНЛ. На 4-ю строчку переместилась «Алания», набравшая 22 очка.

    В следующем туре «Факел» примет «Спартак-2», а «Алания» на выезде сыграет против «Балтики». Обе встречи состоятся 25 сентября.

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