«Алания» разгромила «Металлург», «Кубань» уступила «Факелу»

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над липецким(5:0) в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

У победителей отличились Бутта Магомедов, Ислам Машуков и Батраз Гурциев, оформивший хет-трик.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Металлург Липецк 5:0 Голы: 1:0 Бутта Магомедов (2'), 2:0 Батраз Гурциев (13'), 3:0 Ислам Машуков (17'), 4:0 Батраз Гурциев (72'), 5:0 Батраз Гурциев (81') Предупреждение: Алан Багаев (89')

В параллельном матче краснодарская «Кубань» потерпела домашнее поражение от воронежского «Факела» — 0:4.

Гости победили благодаря голам Хызыра Аппаева, Максима Максимова и Андрея Разборова, на счету у которого дубль.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — Факел 0:4 Голы: 0:1 Хызыр Аппаев (34'), 0:2 Андрей Разборов (51'), 0:3 Андрей Разборов (65'), 0:4 Maksim Maksimov (88') Предупреждения: Олег Шалаев (8'), Алексей Рыбин (14'), Владислав Мастерной (16'), Роланд Гиголаев (39'), Maksim Lauk (45 + 3'), Аслан Дашаев (45 + 3'), Андрей Мендель (55'), Алексей Грицаенко (85')

Воронежский клуб набрал 24 очка и находится на 3-м месте в таблице ФНЛ. На 4-ю строчку переместилась «Алания», набравшая 22 очка.

В следующем туре «Факел» примет «Спартак-2», а «Алания» на выезде сыграет против «Балтики». Обе встречи состоятся 25 сентября.