Тренер «Шерифа»: Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату

Главный тренер «Шерифа»назвал секрет успеха команды в еврокубках.

В этом сезоне «Шериф» сенсационно вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В первом туре клуб из Тирасполя одержал домашнюю победы над донецким «Шахтером» (2:0).

«Я пришел в "Шериф", когда ввели безлимит. Не хочу обижать молдавских футболистов, но отмена лимита и позволила нам так [успешно] выступить в Лиге чемпионов.

Лимит не принесет пользу ни одному чемпионату — Молдавии, России, Украины, Казахстана.

Если мы хотим выступать на групповых стадиях Лиги чемпионов, то нужно отказаться от лимита. Местные футболисты должны прочувствовать важность. Не просто быть в составе, занимать место, а доказать, что достойны. Любой тренер поставит в состав футболиста, который старается и заслуживает этого.

А из-за лимита, хочешь или нет, некоторых футболистов приходится ставить в состав. Это проблема», — приводит слова Вернидуба «Спорт день за днем».

В чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «8+17» (из 25 игроков в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев).