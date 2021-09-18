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    Глушаков и Мирзов с первых минут сыграют против «Уфы»

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    Стали известны составы «Уфы» и «Химок» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

    Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.

    Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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