Глушаков и Мирзов с первых минут сыграют против «Уфы»

Резиуан Мирзов Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.