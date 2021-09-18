«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: счет матча 0:0

В матче 5-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

На 60-й минуте в ворота «Сити» был назначен пенальти — Армстронг вошёл в штрафную и его сбил в момент удара Уолкер. Но арбитр после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

В компенсированное время Рахим Стерлинг забил гол в ворота гостей, но после видеоповтора его отменили из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Натан Аке, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Филип Фоден, 72'), Фернандиньо (Кевин Де Брёйне, 65'), Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 67'), Рахим Стерлинг, Джек Грилиш Саутгемптон: Нейтан Редмонд, Че Адамс (Armando Broja, 68'), Адам Армстронг, Кайл Уолкер-Питерс, Мохамед Эльюнуссип, Джеймс Уорд-Праус, Valentino Livramento (Ромен Перро, 87'), Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джек Стивенс (Мохаммед Салису, 37'), Алекс Маккарти Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (52'), Valentino Livramento (84')

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и опустился на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 15-й строчке с четырьмя очками. Добавим, что «святые» сыграли вничью в четвертом матче подряд.

25 сентября «Сити» сыграет в гостях с «Челси», а «Саутгемптон» днем позже дома встретится с «Вулверхэмптоном»