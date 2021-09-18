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    «Лилль» проиграл «Лансу», матч прерывали из-за болельщиков

    «Ланс» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 6-го тура чемпионата Франции «Ланс» одержал домашнюю победу над «Лилем» со счетом 1:0.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    Единственный гол на 74-й минуте забил польский полузащитник Пшемыслав Франковски.

    Отметим, что в перерыве встречи болельщики устроили потасовку. Сперва фанаты между трибунами обменялись нелестными выкриками в адрес друг друга, а затем болельщики хозяев («Ланса») выбежали на поле, двигаясь в сторону сектора гостей.

    В результате между болельщиками произошла потасовка. Начало второго тайма было отложено, но в итоге матч возобновился.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Лилль 1:0
    Гол: 1:0 Пшемыслав Франковский (74') Ланс: Жан-Луи Лека, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Jonathan Clauss (Deiver Machado, 85'), Шейк Омар Траоре, Секо Фофана, Пшемыслав Франковский, Гаэль Какута (Янник Каюзак, 86'), Флорьян Сотока, Арно Калимуэндо Мюинга (Уэсли Саид, 72') Лилль: Бурак Йилмаз, Джонатан Дэвид, Анхель Гомес (Тимоти Уэа, 62'), Шека (Amadou Onana, 78'), Бенжамен Андре, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 78'), Рейнилду (Габриэль Гудмундссон, 78'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик, Иво Грбич Предупреждения: Рейнилду (22'), Жан-Луи Лека (57'), Флорьян Сотока (88'), Зеки Мехмет Челик (90 + 3')

    «Ланс» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» располагается на 13-й строчке с пятью очками.

    22 сентября «Ланс» сыграет дома против «Страсбура», а «Лилль» в тот же день на своем поле примет «Реймс».

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