«Ланс» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 6-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил польский полузащитник Пшемыслав Франковски.

Отметим, что в перерыве встречи болельщики устроили потасовку. Сперва фанаты между трибунами обменялись нелестными выкриками в адрес друг друга, а затем болельщики хозяев («Ланса») выбежали на поле, двигаясь в сторону сектора гостей.

В результате между болельщиками произошла потасовка. Начало второго тайма было отложено, но в итоге матч возобновился.

«Ланс» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» располагается на 13-й строчке с пятью очками.

22 сентября «Ланс» сыграет дома против «Страсбура», а «Лилль» в тот же день на своем поле примет «Реймс».

RC Lens fans invaded the pitch at halftime to confront the Lille Fans! 😱

Police officers and stewards had to escort them off the stadium 💥#RCLLOSC pic.twitter.com/wPZz8POU56