«Крылья Советов» — «Ростов»: счет 4:2, обзор голов

Игроки «Крыльев Советов» Фото: «Крылья Советов»
Николай Комличенко позволил «Ростову» выйти вперед в первом тайме, однако хозяева сравняли перед перерывом благодаря автоголу Баштуша.
Сильвие Бегич и Максим Глушенков закрепили лидерство самарцев.«Сельмаши» попытались догнать — гол оформил Даниил Глебов. Надежды гостей лишил забитый мяч Владислава Сарвели.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Ростов 4:2
Голы: 0:1 Николай Комличенко (23'), 1:1 Баштуш (автогол) (44'), 2:1 Силвие Бегич (50'), 3:1 Максим Глушенков (58'), 3:2 Данил Глебов (69') Крылья Советов: Иван Ломаев, Мехди Зеффан, Силвие Бегич, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Дмитрий Кабутов, 72'), Дмитрий Иванисеня, Денис Якуба (Danil Prutsev, 72'), Роман Ежов (Гленн Бийль, 90'), Максим Глушенков (Владислав Сарвели, 71'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 75'), Иван Сергеев Ростов: Николай Комличенко, Pontus Almqvist (Али Соу, 64'), Николай Поярков (Денис Терентьев, 64'), Павел Мамаев (Armin Gigovic, 88'), Данил Глебов, Кирилл Фольмер (Danila Sukhomlinov, 63'), Andrey Langovich (Maksim Turishchev, 82'), Максим Осипенко, Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Сергей Песьяков Предупреждения: Юрий Горшков (6'), Дмитрий Иванисеня (71'), Али Соу (80')
Набрав 10 очков, «Крылья Советов» вышли на 10 место. «Ростов» на 13 строчке. У него 6 пунктов.