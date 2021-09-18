Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина, считает Колосков

Почетный президент РФСпрокомментировал результативную игру форварда «Уфы», который отметился дублем в матче РПЛ против(3:2), забив в 5-м туре РПЛ подряд.

Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент.

«Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал.

Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть.

Гамиду 21 год — уже не пацан, характер должен был выработаться, он созревший игрок. И ведь просто так столько голов в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны.

Так что надо обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Поэтому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе.

Но что интересно: он ведь начал так забивать в 21 год. Значит, в 19, 20 лет ему что-то мешало себя проявлять. Поэтому к его игре, характеру и психологии нужно очень внимательно отнестись.

Безусловно, в его успехе есть заслуга тренера "Уфы": Стукалов поставил его на нужную позицию, нашел правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков.

Будем надеяться, что Гамид продолжит развиваться и не будет останавливаться на достигнутом», — сказал Колосков Sport24.