ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
  • 18:56
    • Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ
  • 18:37
    • «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом»
    Все новости спорта

    Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина, считает Колосков

    Футбол Уфа Химки РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результативную игру форварда «Уфы» Гамида Агаларова, который отметился дублем в матче РПЛ против «Химок» (3:2), забив в 5-м туре РПЛ подряд.

    Гамид Агаларов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гамид Агаларов

    Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент.

    «Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Карпина. Того, что он сделал на данный момент, достаточно, чтобы к нему присмотреться — наверняка Карпин уже это сделал.

    Безусловно, главный тренер и его помощники сами решат, заслуживает он вызова в первую сборную или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть эту кандидатуру, есть.

    Гамиду 21 год — уже не пацан, характер должен был выработаться, он созревший игрок. И ведь просто так столько голов в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны.

    Так что надо обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Поэтому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе.

    Но что интересно: он ведь начал так забивать в 21 год. Значит, в 19, 20 лет ему что-то мешало себя проявлять. Поэтому к его игре, характеру и психологии нужно очень внимательно отнестись.

    Безусловно, в его успехе есть заслуга тренера "Уфы": Стукалов поставил его на нужную позицию, нашел правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков.

    Будем надеяться, что Гамид продолжит развиваться и не будет останавливаться на достигнутом», — сказал Колосков Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Ждать ли от «Аталанты» уверенной победы?
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры