Колосков: Чем больше легионеров, тем хуже мы играем

Почетный президент РФСвысказался о том, как функционирует лимит на легионеров в российском футболе.

«Парадокс для меня состоит в том, что чем больше мы привлекаем иностранцев, причем не самых плохих, тем хуже мы играем. Я со своей стороны могу объяснить этот парадокс только тем, что мы плохо тренируемся. Вот и вся разница. Играем в старомодный футбол, нет ярко выраженной игровой идеи.

Аршавин, Павлюченко, Кержаков, Титов, Карпин и Аленичев выросли без лимита? Футболисты, которых вы упомянули, были воспитаны советской системой подготовки. Эта система прежде всего подразумевала индивидуальный подход к игрокам. Она была основана на больших нагрузках, на высоких требованиях к специалистам, на высоких требованиях общества к футболистам и, наконец, эта система создавала стимулы. В том числе и финансовые. Сейчас многое из того, что я сказал, утрачено.

Посмотрите, мы уже огромное количество времени ничего не выигрывали на юношеском, молодежном уровне. Недавно наша юниорская команда проиграла испанцам 1:4. Какое будущее может быть у этой команды? Никакого. Вывод в такой ситуации один: стали плохо работать.

Лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию? Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров, тем хуже мы играем. Было шесть легионеров — более-менее куда-то выходили. Стало семь — никто и никуда не вышел. Стало восемь — из 26 игр проиграли 25. Вот и все. Все эти мифические умозаключения... Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты», — приводит слова Колоскова news.ru.