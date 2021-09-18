ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 10:09
    • Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США
  • 08:46
    • Стало известно, сколько Месси может заработать в «ПСЖ»
  • 08:28
    • Гусев подписал пробный контракт с «Торонто»
  • 23:57
    • «Ньюкасл» и «Лидс» сильнейшего не выявили
    Все новости спорта

    Колосков: Чем больше легионеров, тем хуже мы играем

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, как функционирует лимит на легионеров в российском футболе.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Парадокс для меня состоит в том, что чем больше мы привлекаем иностранцев, причем не самых плохих, тем хуже мы играем. Я со своей стороны могу объяснить этот парадокс только тем, что мы плохо тренируемся. Вот и вся разница. Играем в старомодный футбол, нет ярко выраженной игровой идеи.

    Аршавин, Павлюченко, Кержаков, Титов, Карпин и Аленичев выросли без лимита? Футболисты, которых вы упомянули, были воспитаны советской системой подготовки. Эта система прежде всего подразумевала индивидуальный подход к игрокам. Она была основана на больших нагрузках, на высоких требованиях к специалистам, на высоких требованиях общества к футболистам и, наконец, эта система создавала стимулы. В том числе и финансовые. Сейчас многое из того, что я сказал, утрачено.

    Посмотрите, мы уже огромное количество времени ничего не выигрывали на юношеском, молодежном уровне. Недавно наша юниорская команда проиграла испанцам 1:4. Какое будущее может быть у этой команды? Никакого. Вывод в такой ситуации один: стали плохо работать.

  • Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России
  • Читайте по теме

    • Лимит на легионеров раздувает зарплаты российским игрокам и ослабляет конкуренцию? Это чушь. Миф, придуманный когда-то и кем-то. Вы сами проанализируйте. Возьмите лимит. Чем больше легионеров, тем хуже мы играем. Было шесть легионеров — более-менее куда-то выходили. Стало семь — никто и никуда не вышел. Стало восемь — из 26 игр проиграли 25. Вот и все. Все эти мифические умозаключения... Конкуренцию создают тренеры, а не лимиты», — приводит слова Колоскова news.ru.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Ждать ли крупной победы «Баварии»?
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Ман Сити» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры