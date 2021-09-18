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    • Дубль Джеко и гол Мартинеса позволили «Интеру» разгромить «Болонью»
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    Дубль Джеко и гол Мартинеса позволили «Интеру» разгромить «Болонью»

    «Интер» — «Болонья»: счет 6:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 4 тура итальянской Серии А миланский «Интер» с разгромным счетом 6:0 победил «Болонью».

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Счет на 6 минуте встречи открыл Лаутаро Мартинес. После него по голу забити Милан Шкриньяр и Николо Барелла.

    Во втором тайме отметился Матиас Весино. На 63 и 68 минутах встречи забивал Эдин Джеко.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Болонья 6:0
    Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (6'), 2:0 Милан Шкриньяр (30'), 3:0 Николо Барелла (34'), 4:0 Матиас Весино (54'), 5:0 Эдин Джеко (63'), 6:0 Эдин Джеко (68'), 6:1 Arthur Theate (86') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей (Андреа Раноккия, 67'), Алессандро Бастони (Александар Коларов, 74'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Роберто Гальярдини, 74'), Матиас Весино, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 67'), Хоакин Корреа (Эдин Джеко, 29') Болонья: Марко Арнаутович, Никола Сансоне (Муса Бэрроу, 55'), Роберто Сориано, Andreas Skov Olsen, Маттиас Сванберг (Эмануэл Вигнато, 55'), Николас Домингес (Sydney van Hooijdonk, 69'), Аарон Хики (Митчелл Дейкс, 55'), Кевин Бонифаци, Гари Медель, Лоренцо Де Сильвестри (Arthur Theate, 74'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Лоренцо Де Сильвестри (23'), Аарон Хики (36'), Митчелл Дейкс (83')

    Гости смогли забить гол престижа на 86 минуте поединка усилиями Артура Теате.

    «Интер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. «Болонья» с семью очками находится у зоны еврокубков (7).

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