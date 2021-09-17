Спаллетти: Осимхен может быть на одном уровне с лучшими форвардами мира

Главный тренер «Наполи»прокомментировал ничью с(2:2) в 1-м туре Лиги Европы.

Итальянский клуб в этой встрече уступал со счетом 0:2 и вырвал ничью благодаря дублю Виктора Осимхена.

«Команда хорошая начала игру, но потеряла мяч слишком много раз при развитии атаки. Эти потери нам дорого обошлись.

Мы отреагировали на второй пропущенный мяч давлением. Ситуация была рискованная, нам нельзя было опускать голову. Было бы нечестно, если бы мы проиграли.

Осимхену предстоит научиться еще нескольким вещам, после чего он станет суперснайпером. Он может быть на одном уровне с лучшими форвардами мира», — цитирует Спаллетти Football Italia.