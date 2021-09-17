Игнатьев: Видно было, что «Марсель» — команда более умелая и обученная, чем «Локо»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался об игрев матче с(1:1) в Лиге Европы.

«При той сложной ситуации, в которую попал "Локомотив" в этом матче, 1:1 — вполне приемлемый результат.

Другое дело, что уровень футбольного образования и игрового умения у соперника оказался намного выше. "Локомотив" пытался играть в контратаку, но это получалось нечасто.

Но, отдавая им должное, надо сказать, они достаточно уверенно оборонялись. Тренер "Локомотива" сделал замену, которая придала динамику, прибавила некую скорость.

Думаю, что "Марсель" уже праздновал победу и был уверен, что он увозит из Москвы три очка. Это было ошибочное мнение. "Локомотив" этим воспользовался.

Будущее "Локо" в Лиге Европы? Трудно сказать. По тому, как все сегодня выстраивалось, видно было, что "Марсель" — команда более умелая и обученная. То есть более квалифицированная», — приводит слова Игнатьева Rusfootball.info.

В следующем туре 30 сентября «Локомотив» сыграет в Риме с «Лацио».