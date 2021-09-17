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    Игнатьев: Видно было, что «Марсель» — команда более умелая и обученная, чем «Локо»

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Локомотива» в матче с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

    «Локомотив» — «Марсель»
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    «Локомотив» — «Марсель»

    «При той сложной ситуации, в которую попал "Локомотив" в этом матче, 1:1 — вполне приемлемый результат.

    Другое дело, что уровень футбольного образования и игрового умения у соперника оказался намного выше. "Локомотив" пытался играть в контратаку, но это получалось нечасто.

    Но, отдавая им должное, надо сказать, они достаточно уверенно оборонялись. Тренер "Локомотива" сделал замену, которая придала динамику, прибавила некую скорость.

    Думаю, что "Марсель" уже праздновал победу и был уверен, что он увозит из Москвы три очка. Это было ошибочное мнение. "Локомотив" этим воспользовался.

    Будущее "Локо" в Лиге Европы? Трудно сказать. По тому, как все сегодня выстраивалось, видно было, что "Марсель" — команда более умелая и обученная. То есть более квалифицированная», — приводит слова Игнатьева Rusfootball.info.

    В следующем туре 30 сентября «Локомотив» сыграет в Риме с «Лацио».

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