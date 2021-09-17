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    Кабелла: Возможно, решение о переходе в «Краснодар» было ошибочным

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    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своем переходе в российский клуб из «Сент-Этьена» в 2019 году.

    Реми Кабелла
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    Реми Кабелла

    «Мне предложили все, что я хотел: высокая зарплата, тренер, стиль игры, хорошая инфраструктура, Европа.

    Тренер Жислен Принтан мне сказал: "Ты — сумасшедший". Я ответил: "Знаете, они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения".

    Мне было 29 или 30, мне давали очень хороший трехлетний контракт. Как руководитель "Сент-Этьена" я бы никогда не согласился на этот трансфер.

    Мы боролись за высокие места в чемпионате Франции, а болельщики любили меня. Поэтому на месте руководства, даже если бы за меня предложили 13 миллионов евро, я бы все равно не отпустил себя.

    Тогда я принял решение, может быть, оно было ошибочным. Но мы уже этого не узнаем», — сказал Кабелла в интервью Youtube-каналу Sainté Inside.

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