Баринов: В матче с «Марселем» не все получилось, но по самоотдаче вопросов нет

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

У «Локомотива» отличился Фаустино Анджорин. В составе «Марселя» пенальти реализовал Дженгиз Юндер.

«Я настраиваюсь на каждый матч одинаково. У меня был неприятный отрезок, когда в шести матчах было два удаления и четыре желтые... Но я работаю над тем, чтобы такого не было.

Сегодня у нас не все получалось так, как планировали, но по самоотдаче вопросов нет: все бились и до последнего верили, что сможем отыграться. Хорошо, что у нас получилось забить и сравнять счет.

Что касается интенсивности в РПЛ И ЛЕ, то все зависит от того, играешь в атаку или обороняешься. Вы сами знаете, что у нас пять-семь команд в чемпионате играют в оборонительный футбол.

В раздевалке мы поздравляем друг друга, когда есть результат: бьем друг другу пятаки. Что касается Анджорина, то мы все подошли к нему, сказали спасибо.

Забивать — это его работа, поэтому ничего особого никто не говорил. Лично я подошел и поблагодарил за забитый мяч», — сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».