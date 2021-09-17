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    Баринов: В матче с «Марселем» не все получилось, но по самоотдаче вопросов нет

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

    Баринов: В матче с «Марселем» не все получилось, но по самоотдаче вопросов нет
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    У «Локомотива» отличился Фаустино Анджорин. В составе «Марселя» пенальти реализовал Дженгиз Юндер.

    «Я настраиваюсь на каждый матч одинаково. У меня был неприятный отрезок, когда в шести матчах было два удаления и четыре желтые... Но я работаю над тем, чтобы такого не было.

    Сегодня у нас не все получалось так, как планировали, но по самоотдаче вопросов нет: все бились и до последнего верили, что сможем отыграться. Хорошо, что у нас получилось забить и сравнять счет.

    Что касается интенсивности в РПЛ И ЛЕ, то все зависит от того, играешь в атаку или обороняешься. Вы сами знаете, что у нас пять-семь команд в чемпионате играют в оборонительный футбол.

    В раздевалке мы поздравляем друг друга, когда есть результат: бьем друг другу пятаки. Что касается Анджорина, то мы все подошли к нему, сказали спасибо.

    Забивать — это его работа, поэтому ничего особого никто не говорил. Лично я подошел и поблагодарил за забитый мяч», — сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».

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