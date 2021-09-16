Тренер «Милана»: «Ливерпуль» играл великолепно, особенно в первые 25 минут

Главный тренер «Милана»прокомментировал поражение от(2:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб первым пропустил благодаря автоголу на 9-й минуте. Но в конце первого тайма забил 2 гола за 2 минуты. После перерыва мерсисайдцы довели дело до победы.

«Считаю, что "Ливерпуль" играл великолепно, особенно в первые 25 минут.

Отыгравшись затем, сожалею о тех двух мячах, что мы также из-за собственных ошибок пропустили во втором тайме.

Получился матч, который поможет нам прогрессировать в плане интенсивности и качества игры», — сказал тренер в интервью Sky Italia.