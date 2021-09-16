Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал ничью с(1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Доволен, как футболисты "Локомотива" отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу…

К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды.

Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера "Марселя". Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду.

Да, на последних моментах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доиграли матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим.

Наши проблемы были в организации игры, но так бывает: невозможно, чтобы все игроки были в одинаково хорошей форме к игре. Но я доволен, ребята молодцы. Важно было не дать "Марселю" много пространства — у них очень быстрые игроки.

Не бывает такого, чтобы проходили все передачи. Бывают игры, когда всё получается у Рифата, Феди, Камано… Бывает, когда не всё проходит. Баринов провел сумасшедший матч.

Не могу сказать, что мы довольны результатом: хотели три очка, но в целом, это неплохо. Доволен менталитетом в раздевалке, мы ко всем соперникам относимся с уважением, но хотим побеждать в каждом матче.

Магкеев в этом сезоне часто играет на позиции центрального защитника. Надеюсь, что он будет продолжать хорошо играть. У нас еще есть Едвай и Пабло: мы подстраиваемся под каждого соперника.

Другое дело, что в обороне легче играть, когда команда играет компактно — когда меньше пространства между линиями. Футбол — это всё же командная игра.

Что касается ранней замены Куликова, стараюсь делать замены на пользу команде. В прошлой игре Камано вышел и забил два гола. Бывает, что получается, бывает, нет.

Легко об этом говорить уже после игры, но во время матча нет понимания, сработает идея или нет»? — цитирует Николича «Матч ТВ».

Тренер также поддержал заработавшего удаление защитника Наира Тикнизяна.

«Тикнизян играл хорошо, старался. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первом тайме он играл рядом со скамейкой: получал подсказки.

Конечно, можно было заменить раньше и не допустить произошедшего. Но я не сделал замену — беру вину на себя», — сказал Николич.

В следующем туре 30 сентября «Локомотив» сыграет в Риме с «Лацио».