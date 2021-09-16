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    Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Доволен, как футболисты "Локомотива" отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу…

    К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды.

    Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера "Марселя". Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду.

    Да, на последних моментах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доиграли матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим.

    Наши проблемы были в организации игры, но так бывает: невозможно, чтобы все игроки были в одинаково хорошей форме к игре. Но я доволен, ребята молодцы. Важно было не дать "Марселю" много пространства — у них очень быстрые игроки.

    Не бывает такого, чтобы проходили все передачи. Бывают игры, когда всё получается у Рифата, Феди, Камано… Бывает, когда не всё проходит. Баринов провел сумасшедший матч.

    Не могу сказать, что мы довольны результатом: хотели три очка, но в целом, это неплохо. Доволен менталитетом в раздевалке, мы ко всем соперникам относимся с уважением, но хотим побеждать в каждом матче.

    Магкеев в этом сезоне часто играет на позиции центрального защитника. Надеюсь, что он будет продолжать хорошо играть. У нас еще есть Едвай и Пабло: мы подстраиваемся под каждого соперника.

    Другое дело, что в обороне легче играть, когда команда играет компактно — когда меньше пространства между линиями. Футбол — это всё же командная игра.

    Что касается ранней замены Куликова, стараюсь делать замены на пользу команде. В прошлой игре Камано вышел и забил два гола. Бывает, что получается, бывает, нет.

    Легко об этом говорить уже после игры, но во время матча нет понимания, сработает идея или нет»? — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Тренер также поддержал заработавшего удаление защитника Наира Тикнизяна.

    «Тикнизян играл хорошо, старался. Но момент с красной карточкой я беру на себя. В первом тайме он играл рядом со скамейкой: получал подсказки.

    Конечно, можно было заменить раньше и не допустить произошедшего. Но я не сделал замену — беру вину на себя», — сказал Николич.

    В следующем туре 30 сентября «Локомотив» сыграет в Риме с «Лацио».

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