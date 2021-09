Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборнаязанимает 37-е место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Перед сентябрьскими матчами россияне находились на 41-й строчке.

В начале месяца национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, на втором месте находится Бразилия, а на третье поднялась Англия.

Сборная Украины, не одержавшая в сентябре ни одной победы, осталась на 25 месте.

Следующая версия мирового рейтинга будет опубликована 21 октября 2021 года.

🇧🇪 Belgium's reign continues 🔝

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England leapfrog France 🥉

🇱🇾 Libya the biggest climbers 🧗‍♂️

🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/7e71hRgHpf pic.twitter.com/zMpbbBh3zB