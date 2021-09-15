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    Сутормин: «Зениту» нужно избавляться от простых ошибок

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от встречи с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Тяжелый, тяжелый матч. "Челси" больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли.

    Возможно, в середине второго тайма "Зенит" чуть покинули силы. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. "Челси" такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце игры.

    Какой был план на игру? Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у чужих ворот. В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч. Надеюсь, сделаем правильные выводы. Следующие матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась. Всех ждем на "Газпром Арене".

    Мы сразу почувствовали этот уровень, сыграв против действующего победителя Лиги чемпионов и Суперкубка. Если в дальнейшем будем показывать такую же игру, но с меньшими потерями мяча, то свои очки сможем взять. Но мы расстроены — могли увезти отсюда ничью.

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    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

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