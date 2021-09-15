Лукаку привычно играть против команд с пятью защитниками

Нападающий «Челси»дал комментарий после победы над «Зенитом» (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«По правде говоря, мне привычно играть против команд с пятью защитниками. В перерыве мы условились выполнять определенные перемещения с флангов, и этот мяч от Аспи был отменным.

Очень доволен тем, что оказался в этой команде. Рабочая атмосфера хороша, и есть амбиции продолжать движение вперед, так что посмотрим...» — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге, а «Челси» в Турине сыграет с «Ювентусом».