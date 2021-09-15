Ещенко: Не может команда все время атаковать-атаковать и не бояться пропустить

Защитник «Спартака»подвел итоги матча с(0:1) в Лиге Европы.

«А ты хочешь сказать, что плохо играли? Не может команда все время атаковать-атаковать и не бояться пропустить. "Легия" не напрягалась? Это ваше мнение.

Здорово сыграть — это когда побеждаешь. Хотя можно победить и с плохой игрой. По факту надо забивать и делать больше агрессии. И надежнее играть в защите.

Слухи о том, что сборы были очень легкими — это слухи. У Гатагова спросите. Я ему лично говорил, что это были одни из самых тяжелых сборов. Я не знаю, откуда у него эта информация», — сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу».