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    Аллегри: В матче с «Мальме» важно было не пропустить

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Мальме» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Это нормально, что было немного больше давления после тех матчей, которые мы сыграли. Это была хорошая игра, нам нужно прибавлять. Мы должны быть сбалансированными как после побед, так и после поражений. Сегодня важно было не пропустить, это придало нам спокойствия. Щенсны сыграл хорошо. Мы должны ставить перед собой цели, а там посмотрим, чем это закончится. Этот матч придаст нам уверенности.

    Перед Лигой чемпионов всегда есть ожидания, особенно после трёх игр, в которых мы не добились хорошего результата. Ребята хорошо сыграли с технической точки зрения. В некоторых эпизодах мы могли сыграть лучше», — цитирует Аллегри Bianconeri Zone.

    Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге, а «Челси» в Турине сыграет с «Ювентусом».

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