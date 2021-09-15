Аллегри: В матче с «Мальме» важно было не пропустить

Главный тренер «Ювентуса»высказался о победе над «Мальме» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это нормально, что было немного больше давления после тех матчей, которые мы сыграли. Это была хорошая игра, нам нужно прибавлять. Мы должны быть сбалансированными как после побед, так и после поражений. Сегодня важно было не пропустить, это придало нам спокойствия. Щенсны сыграл хорошо. Мы должны ставить перед собой цели, а там посмотрим, чем это закончится. Этот матч придаст нам уверенности.

Перед Лигой чемпионов всегда есть ожидания, особенно после трёх игр, в которых мы не добились хорошего результата. Ребята хорошо сыграли с технической точки зрения. В некоторых эпизодах мы могли сыграть лучше», — цитирует Аллегри Bianconeri Zone.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге, а «Челси» в Турине сыграет с «Ювентусом».