«Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз, составы и коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в котором испанскийпримет итальянскую

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Морено, Пино, Диа.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Паломино, Толои, Гозенс, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Вильярреалу». Коэффициент на его победу — 2.64, на успех «Аталанты» — 2.88, на ничью — 3.52. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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