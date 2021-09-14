14 сентября на стадионе «Керамика» испанский «Вильярреал» сыграет против итальянской «Аталанты» в рамках 1-го тура группового этап Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» получил билет в Лигу чемпионов как победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы, где он в финале смог только в серии послематчевых пенальти обыграть «МЮ».

Старт данного сезона не особо удачным выдался для «подводников». Сперва они проиграли «Челси» в матче за Суперкубок Европы, уступив по пенальти.

Чемпионат Испании «желтые» также начали не особо хорошо, завершив все три проведенных поединка вничью, расписав мировые с «Гранадой», «Эспаньолом» (по 0:0) и с «Атлетико» 2:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В послужном списке «Вильярреала» числится выход в полуфинал Лиги чемпионов, правда, это было аж в 2006 году. Последний раз коллектив играл в самом престижном еврокубке почти десять лет тому назад.

«Аталанта»

«Аталанта» в последние годы является постоянным участником Лиги чемпионов и всегда выходила в плей-офф турнира. Так, в прошлом сезоне она проиграла «Реалу» на стадии 1/8 финала.

В этот розыгрыш самого главного еврокубка клуб из Бергамо пробился как серебряный призер чемпионата Италии, выиграв данные награды третий раз подряд.

В новый сезон «королевы» начали не лучшим образом. В первом туре чемпионата страны они переиграли с большим трудом в гостях «Торино» 2:1, забив победный гол за считанные секунды до конца встречи.

После этого «Аталанта» не побеждала. Сперва она на своем поле не справилась с «Болоньей», сыграв вничью 0:0, а накануне и вовсе проиграла, уступив 1:2 «Фиорентине» дома.

Между собой эти клубы еще не встречались.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Аталатны» предлагают — 2.65.

На викторию «Вильярреала» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.62.

Так как обе команды неудачно вошли в сезон и пока не могут наладить игру в атаке, то от их очной встречи не стоит ждать особо результативного исхода. В общем, в данной поединке ставим на ТМ 3,0.