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    Поединок не обещает быть результативным

    «Вильярреал» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лиги чемпионов, 14 сентября 2021 года

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    «Вильярреал»
    14 сентября на стадионе «Керамика» испанский «Вильярреал» сыграет против итальянской «Аталанты» в рамках 1-го тура группового этап Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 14 Сентября 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.40
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» получил билет в Лигу чемпионов как победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы, где он в финале смог только в серии послематчевых пенальти обыграть «МЮ».

    Старт данного сезона не особо удачным выдался для «подводников». Сперва они проиграли «Челси» в матче за Суперкубок Европы, уступив по пенальти.

    Чемпионат Испании «желтые» также начали не особо хорошо, завершив все три проведенных поединка вничью, расписав мировые с «Гранадой», «Эспаньолом» (по 0:0) и с «Атлетико» 2:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В послужном списке «Вильярреала» числится выход в полуфинал Лиги чемпионов, правда, это было аж в 2006 году. Последний раз коллектив играл в самом престижном еврокубке почти десять лет тому назад.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в последние годы является постоянным участником Лиги чемпионов и всегда выходила в плей-офф турнира. Так, в прошлом сезоне она проиграла «Реалу» на стадии 1/8 финала.

    В этот розыгрыш самого главного еврокубка клуб из Бергамо пробился как серебряный призер чемпионата Италии, выиграв данные награды третий раз подряд.

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  • 11/09/2021

    • В новый сезон «королевы» начали не лучшим образом. В первом туре чемпионата страны они переиграли с большим трудом в гостях «Торино» 2:1, забив победный гол за считанные секунды до конца встречи.

    После этого «Аталанта» не побеждала. Сперва она на своем поле не справилась с «Болоньей», сыграв вничью 0:0, а накануне и вовсе проиграла, уступив 1:2 «Фиорентине» дома.

    Между собой эти клубы еще не встречались.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Аталатны» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.62.

    Так как обе команды неудачно вошли в сезон и пока не могут наладить игру в атаке, то от их очной встречи не стоит ждать особо результативного исхода. В общем, в данной поединке ставим на ТМ 3,0.

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    «Вильярреал» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Поединок не обещает быть результативным
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