ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 06:47
    • Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России
  • 02:35
    • «Челси» — «Зенит»: на что ставят?
  • 00:54
    • Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
  • 21:28
    • «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 20:52
    • СМИ: Кёйперс возглавит российских судей вместо Кашшаи
    Все новости спорта

    Гасперини: «Аталанте» нужно провести безупречный матч с «Вильярреалом»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Аталанта Футбол Испании Вильярреал Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий в преддверии матча с «Вильярреалом» в первом туре Лиги чемпионов.

    Джан Пьеро Гасперини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини

    «Знаем силу "Вильяреала" и знаем, как они могут играть, в особенности дома. Вдобавок, очень важно хорошо начать групповой этап. "Вильярреал" — это, прежде всего, команда.

    Благодаря замечательному тренеру Унаю Эмери, они способны играть очень по-разному. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя. Нам будет необходимо провести безупречный матч», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

    «Аталанта» в группе F встретится с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». В первом матче команда из Бергамо сыграет 14 сентября против испанского клуба.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Где Роналду, там много голов?
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мальме — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры