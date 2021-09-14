Гасперини: «Аталанте» нужно провести безупречный матч с «Вильярреалом»

Главный тренер «Аталанты»дал комментарий в преддверии матча с «Вильярреалом» в первом туре Лиги чемпионов.

«Знаем силу "Вильяреала" и знаем, как они могут играть, в особенности дома. Вдобавок, очень важно хорошо начать групповой этап. "Вильярреал" — это, прежде всего, команда.

Благодаря замечательному тренеру Унаю Эмери, они способны играть очень по-разному. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя. Нам будет необходимо провести безупречный матч», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

«Аталанта» в группе F встретится с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». В первом матче команда из Бергамо сыграет 14 сентября против испанского клуба.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.