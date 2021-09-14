«Барселона» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

одержала победу надв выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Мюнхенцы вышли вперед на 34-й минуте, когда Томас Мюллер пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от Эрика Гарсии и залетел в сетку ворот.

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На 56-й минуте гости удвоили свое преимущество. Джамал Мусиала пробил с линии штрафной в штангу, а Роберт Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку.

За пять минут до конца основного времени Левандовски оформил дубль. Он вновь подкараулил отскок в чужой штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом поразил цель.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Барселона — Бавария 0:3 Голы: 0:1 Томас Мюллер (34'), 0:2 Роберт Левандовски (56'), 0:3 Роберт Левандовски (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия (Оскар Мингуэза, 66'), Серхи Роберто (Юсуф Демир, 59'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Pablo Gavira, 59'), Педри, Жорди Альба (Alejandro Balde, 73'), Люк де Йонг (Филиппе Коутиньо, 66'), Мемфис Депай Бавария: Роберт Левандовски, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 70'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 82'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 82'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Никлас Зюле (Josip Stanisic, 82'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Лукас Эрнандес, 66'), Мануэль Нойер Предупреждения: Йозуа Киммих (5'), Деотшанкюль Юпамекано (78'), Pablo Gavira (82')

Во втором туре «Бавария» примет киевское «Динамо», а «Барселона» в гостях сыграет с «Бенфикой».