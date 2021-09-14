ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 21:42
    • «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти
  • 21:40
    • «Янг Бойз» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»

    «Барселона» — «Бавария»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Бавария Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Бавария» одержала победу над «Барселоной» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Баварии»

    Встреча группы E, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Мюнхенцы вышли вперед на 34-й минуте, когда Томас Мюллер пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от Эрика Гарсии и залетел в сетку ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На 56-й минуте гости удвоили свое преимущество. Джамал Мусиала пробил с линии штрафной в штангу, а Роберт Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку.

    За пять минут до конца основного времени Левандовски оформил дубль. Он вновь подкараулил отскок в чужой штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом поразил цель.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Барселона — Бавария 0:3
    Голы: 0:1 Томас Мюллер (34'), 0:2 Роберт Левандовски (56'), 0:3 Роберт Левандовски (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия (Оскар Мингуэза, 66'), Серхи Роберто (Юсуф Демир, 59'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Pablo Gavira, 59'), Педри, Жорди Альба (Alejandro Balde, 73'), Люк де Йонг (Филиппе Коутиньо, 66'), Мемфис Депай Бавария: Роберт Левандовски, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 70'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 82'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 82'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Никлас Зюле (Josip Stanisic, 82'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Лукас Эрнандес, 66'), Мануэль Нойер Предупреждения: Йозуа Киммих (5'), Деотшанкюль Юпамекано (78'), Pablo Gavira (82')

    Во втором туре «Бавария» примет киевское «Динамо», а «Барселона» в гостях сыграет с «Бенфикой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры