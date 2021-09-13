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    «Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 7 тура РПЛ

    «Рубин» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Урала» на матч 7 тура российской Премьер-лиги.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

    Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Агеев.

    Ознакомиться с прогнозом на поединок можно по ссылке.

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