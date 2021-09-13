Реднапп считает «Ливерпуль» главным претендентом на титул в АПЛ

Бывший наставник «Тоттенхэма»поделился своими мыслями касательно возможного чемпиона в нынешнем сезоне АПЛ.

«Я думаю, если вы посмотрите на эту четверку: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", то "Ливерпуль" будут лидерами этой гонки.

"Люди говорят, что 'Манчестер Юнайтед' не способен выиграть лигу, учитывая те деньги, которые они потратили, но вся правда в том, что они конечно же могут это сделать, и вы уже видите влияние Роналду".

"Челси" выглядит блестяще, Лукаку показал отличный старт. Конечно, "Манчестер Сити" будет в топе, но я думаю, они хотели бы получить нападающего этим летом, но "Ливерпуль" будет на вершине», — приводит слова Реднаппа Football.London

На данный момент «Ман Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» имеют по 10 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.