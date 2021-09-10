Матерацци: Возможно, Инсинье перейдет в клуб из России по истечении контракта с «Наполи»

Бывший защитник сборной Италиипрокомментировал информацию о том, что нападающий «Наполи»мог перейти в

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за Инсинье 30 миллионов евро, но получил отказ.

«Слушайте, ну итальянцы — это отдельная история. Я сам уезжал в "Эвертон" в сезоне 1998/99 и могу сказать, что для нашего менталитета это очень трудно. Ведь когда ты играешь на родине, ты думаешь: "Окей, я перед глазами у тренера сборной, а значит у меня больше шансов попасть в национальную команду".

Что касается Инсинье — он капитан "Наполи", это определенный статус. Но давайте я скажу так: Может быть, когда у него истечет контракт (30 июня 2022), он перейдет в какой-то клуб из России», — приводит слова Матерацци «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Серии А Инсинье принял участие в 35 матчах, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач.